Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable de narcotráfico al colombiano Celso Navarro Díaz, acusado de liderar una organización dedicada al transporte de cocaína y marihuana desde la costa del Pacífico colombiano hasta Costa Rica y Estados Unidos, informó este martes la Fiscalía.

Navarro, de 65 años, estaba acusado en una corte de Tampa, en el centro de Florida, de conspirar para traficar más de cinco kilogramos de cocaína en embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos y para importar esa misma cantidad de droga al país.

El condenado, que será sentenciado el próximo 22 de abril, enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua por cada cargo.

Durante un período de dos años, autoridades de Panamá, Colombia y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron cuatro embarcaciones vinculadas a la red criminal de Navarro.

La investigación reveló que el acusado discutía las operaciones de contrabando utilizando lenguaje altamente codificado y que también se refería de ese modo a las incautaciones tras tres de los decomisos.

Las autoridades señalaron que la cocaína tenía como destino final Estados Unidos, tras ser trasladada desde Costa Rica a través de Centroamérica y México.

La Fiscalía señaló que Navarro ya había sido condenado anteriormente por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y se declaró culpable de ese delito en 2010, ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, pero no detalló sobre la condena.