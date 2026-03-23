En Seúl, Corea del Sur, la empresa de perfumes Tamburis sorprendió al crear una escultura gigante de un perro salchicha para el lanzamiento de su colección de fragancias llamada “Sunshine”. Las imágenes se hicieron virales.

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La escultura animatrónica del animal, que simula respirar, fue expuesta, al parecer, en un centro comercial de la ciudad. En redes sociales, el video del perro se robó miles de comentarios y dejó boquiabierto a más de uno por su similitud con una mascota dormida.

En el video se puede observar al ‘perro gigante’ recostado bocabajo y dormido placenteramente en una tienda en Haus Nowhere Seúl. De acuerdo a Tamburins, esta es una escultura que integra títeres, anatomía y mecatrónica con detalles muy auténticos, que buscó conectar el mundo de los perfumes con los animales.

De acuerdo a información preliminar, la empresa lanzó dos aromas inspirados en un perro de raza dachshund o salchicha, realizando un cortometraje y una exposición en una tienda, en lugar de simples fotos publicitarias con perros alrededor.

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El corto tiene un concepto futurista, donde el cantante australiano con orígenes coreanos, Felix Lee, sueña con tener un perro salchicha vestido con una armadura brillante. El video muestra conceptos como fortaleza y gentileza, que a su vez están blindados y son frágiles.