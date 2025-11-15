Un soldado profesional fue secuestrado la tarde del pasado viernes 14 de noviembre durante un enfrentamiento entre tropas del Ejército y la estructura ‘Carlos Patiño’, una de las disidencias de las Farc que operan en el suroccidente del país. El hecho se registró en el sector de Guadualito, zona Fila del municipio de Balboa.

La agresión ocurrió cuando unidades del Batallón de Operaciones Terrestres n.º 20 realizaban operaciones en la zona y fueron hostigadas por integrantes de esa facción armada, vinculada al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

En medio del combate, los disidentes secuestraron al soldado Víctor Hugo Yepes García y dejaron heridos a cinco militares más.

Los uniformados lesionados recibieron atención en el lugar y posteriormente fueron evacuados a un centro asistencial del departamento del Cauca.

La Tercera División del Ejército confirmó el secuestro a través de un comunicado, en el que anunció que denunciará los hechos ante las autoridades competentes y pidió apoyo ciudadano para ubicar al militar.

La institución rechazó el accionar de las disidencias de las Farc y llamó a organismos estatales e internacionales a pronunciarse frente al secuestro.

“Un llamado al respeto por la vida de nuestro militar, al tiempo que invita a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a las comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico”, señaló el documento.

El Cauca sigue siendo una de las regiones más afectadas por el accionar de las disidencias de las Farc, en medio de disputas territoriales, economías ilícitas y ataques a la Fuerza Pública.

La estructura ‘Carlos Patiño’ ha protagonizado enfrentamientos recientes en Argelia, Balboa y zonas rurales de Patía.