El Ministerio del Trabajo hizo un llamado a los empleadores de todo el país para recordar que está prohibido condicionar, presionar, o influir en la decisión electoral de las y los trabajadores este 08 de marzo.

La advertencia la hizo el jefe de la cartera, Antonio Sanguino, en el marco de las elecciones legislativas y las votaciones de las consultas internas de los partidos de centro, izquierda y derecha.

La entidad afirmó, mediante la Circular Externa 0029, que el voto es un derecho fundamental, libre, secreto y personal, y que ninguna relación laboral puede utilizarse para limitar o direccionar la decisión política de los empleados.

Asimismo, las empresas no pueden programar turnos que les impida a los trabajadores ejercer su derecho al voto, y señaló que esto puede generar sanciones.

“El Ministerio advierte que programar turnos o actividades que impidan votar, ejercer presiones u ofrecer beneficios a cambio del voto puede constituir una falta grave y dar lugar a investigaciones y sanciones”, dijo.

El Ministerio hizo un llamado a la libertad electoral en los lugares de trabajo e invitó a denunciar cualquier acto de constreñimiento o presión que vulnere los derechos de los trabajadores. “De igual manera, insta a la población trabajadora a no ceder ante ningún tipo de presiones o constreñimientos”, enfatizó.