Tras la publicación oficial de los rostros de los señalados atracadores que al mediodía del domingo agredieron a una mujer en la ciudad de Cartagena, ya fue aprehendido uno de estos.

Así lo confirmó al inicio de la tarde de este lunes 23 de febrero el alcalde Dumek Turbay Paz en una publicación de su cuenta de X en la que indica que “ya cayó el primero de los atracadores, el ‘Douglas’. Al otro le estamos tocando los talones”.

Para este último el mandatario se refiere a alias Tirito, que sería el que arrastró a la turista en la nueva vía que conduce al Cerro La Popa.

La publicación con los rostros de los señalados atracadores está acompañada del ofrecimiento de una recompensa por 10 millones de pesos para sus ubicaciones por parte de la alcaldía de Cartagena.

Turbay Paz anunció que en coordinación con la Policía Metropolitana afianzarán el proceso de seguridad para mejorar la tranquilidad

“Nosotros lo que hemos hecho hoy es poner a consideración una recompensa de 10 millones. Los tenemos totalmente identificados alias El Tirito y alias Douglas del barrio Loma Fresca. Ahí está la Policía atenta a lograr su captura”, expresó el alcalde.

A su vez señaló que este tipo de modalidad delictiva se presenta en distintas ciudades del país y que el compromiso de la administración es reforzar las acciones de seguridad de manera permanente.

“El raponazo que se intentó hacer con esta persona es el mismo que se hace en Bogotá, que se hace en Medellín, que se hace en Cali o sea, no ha cambiado nada. Nosotros frente al tema de seguridad, como todos los alcaldes de Colombia, nos toca seguir haciendo la tarea”, afirmó el mandatario de los cartageneros.