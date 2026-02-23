Diversas voces de rechazo se han hecho sentir a través de las redes sociales tras conocerse el video sobre la agresión a una mujer, que al parecer es turista, en Cartagena, en medio de un atraco.

El caso, que además fue presenciado por ciudadanos que se desplazaban en carros y motos, ocurrió al mediodía del pasado domingo 22 de febrero cuando la mujer caminaba por la nueva vía de acceso al Cerro La Popa, y fue interceptada por los delincuentes.

Uno de estos, el que iba como parrillero, quiso despojarla del bolso, pero ella opuso resistencia y en razón a esto el atracador la arrastró por el pavimento y la agredió, además de tener un destornillador en una de sus manos.

Al no lograr su objetivo de atracar a la mujer y al verse descubierto por los ciudadanos que transitaban la zona, decidió marcharse con su cómplice que lo esperaba con la moto encendida.

La ciudadanía basada en las publicaciones de este hecho, señala como responsables del mismo a los alias ‘Douglas’ y ‘el Tirito’, lo que ha sido confirmado a medios locales por fuentes oficiales.