El histórico capitán de la selección Colombia, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, generó polémica al referirse al presente del delantero Jhon Jáder Durán y a sus posibilidades de integrar la convocatoria de ‘la Amarilla’ para el Mundial de 2026.

El exfutbolista samario fue consultado durante una entrevista en el programa SportsCenter de ESPN sobre los delanteros que él llevaría al Mundial. El Pibe fue claro en afirmar que sus elegidos son Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré y ‘el Cucho’ Hernández.

Al ser preguntado por Jhon Jáder, quien actualmente milita en el FC Zenit Saint Petersburg, respondió de forma contundente: “Durán creo que es para el próximo Mundial, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo, se sacó solo (…) porque peleó con el grupo. El que pelea con el grupo se saca solo”.

Las declaraciones del ex mediocampista se relacionan con versiones que circularon tras el empate entre Colombia y Perú, por la Eliminatoria Sudamericana en junio de 2025, cuando se habló de una discusión entre el delantero y algunos compañeros, entre ellos el técnico Néstor Lorenzo, durante el entretiempo del partido. Tanto el jugador como el cuerpo técnico negaron públicamente que hubiera existido un conflicto, pero el episodio siguió generando comentarios ya que Durán fue desconvocado al día siguiente de ese compromiso y luego fue borrado por completo de todas las convocatorias posteriores que realizó ‘la Amarilla’.

Aun así, Valderrama reconoció las condiciones futbolísticas del atacante antioqueño y su capacidad goleadora, aunque insistió en que la convivencia dentro del plantel es determinante para mantenerse en el grupo.

“Condiciones tiene, por eso está en la Selección y por eso ha jugado donde ha jugado. Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”, agregó.

Las palabras del ídolo del fútbol colombiano reavivaron el debate entre aficionados y analistas sobre el presente de Durán y su futuro con la selección nacional a pocos meses del Mundial 2026.