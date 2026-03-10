No se quedó callado. Jhon Jáder Durán rompió por primera vez su silencio sobre sus no convocatorias en la selección Colombia en los últimos partidos. El futbolista lo hizo luego de las recientes palabras de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, en las que aseguró que el delantero se sacó solo del equipo.

Durán fue claro al negar cualquier enfrentamiento con compañeros o miembros del cuerpo técnico del combinado nacional. En su mensaje, el delantero aseguró que las versiones que circulan son falsas y que nunca ha tenido un altercado dentro del equipo.

“Ya está bueno de muchas cosas. Nunca he sido y mucho menos seré una persona que sale a decir estas cosas solo por hablar o aparentar”, expresó el atacante, visiblemente molesto por los comentarios que se han difundido en torno a su comportamiento.

El futbolista también se refirió a los rumores que, según él, han dañado su imagen, asegurando que muchos comentarios provienen de especulaciones sin fundamento.

“Pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”, señaló.

En otro de los apartes de su mensaje, Durán fue enfático al desmentir cualquier tipo de problema dentro de la Selección.

“La verdad, yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la selección Colombia. Eso es falso”, afirmó.

El delantero incluso aseguró que, en caso de que alguna vez ocurriera un incidente, sería él mismo quien lo comunicaría públicamente.

“Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente, porque soy una persona que siempre dice la verdad, así a muchos de ustedes no les guste”, agregó.

Además, el atacante aprovechó para enviar un mensaje directo a periodistas y exjugadores que han opinado sobre la situación sin verificar la información.

Instagram Jhon Jáder Durán Las palabras de Jhon Jáder Durán.

“Uno como periodista o mucho menos como jugador ‘retirado’ no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar, porque pierde credibilidad y daña su propia imagen”, manifestó.

Finalmente, Durán les dijo a quienes aseguran que ha tenido problemas dentro del equipo nacional a presentar pruebas.

“El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que las exponga, a ver quién queda como mentiroso y difamador”, destacó.

Lo que dijo ‘el Pibe’

El legendario exjugador había arremetido contra el futbolista del Zenit al expresar que se había sacado solo de la selección Colombia.

“Durán creo que es para el próximo Mundial, para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo, se sacó solo (…) porque peleó con el grupo. El que pelea con el grupo se saca solo”, dijo.

“Condiciones tiene, por eso está en la Selección y por eso ha jugado donde ha jugado. Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo”, concluyó.