El lanzador colombiano Julio Teherán puso punto final a su carrera como pelotero profesional, cerrando una etapa que lo convirtió en uno de los referentes del béisbol colombiano en las Grandes Ligas.

A través de un mensaje dirigido a los aficionados en la rueda de prensa, el derecho cartagenero, de 35 años, expresó su agradecimiento por el camino recorrido en el béisbol y por todas las experiencias vividas dentro del diamante.

“Cierro un capítulo muy importante de mi vida. Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar béisbol profesional y a todas las personas que me acompañaron en este camino”, señaló.

Teherán, quien debutó en las Mayores con los Bravos de Atlanta, se consolidó durante varios años como uno de los abridores más confiables de la organización. También jugó en los Angelinos de Los Ángeles, los Tigres de Detroit y los Cerveceros de Milwaukee.

En total tuvo 248 aperturas en las Grandes Ligas, ganando en 81 ocasiones y perdiendo en 82. Lanzó 1470.2 entradas, propinando 1260 ponches, quedando con una ERA de 3.85.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación en el Juego de las Estrellas, evento al que fue convocado en una oportunidad gracias a su rendimiento como abridor en la Liga Nacional.

“Me voy agradecido con todos los que hicieron parte de esta aventura. El béisbol siempre será parte de mi vida”, concluyó.