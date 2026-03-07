Luego del debut en el Clásico Mundial 2026 frente a Puerto Rico, este viernes, la selección Colombia se enfrentará al combinado de Canadá, este sábado, desde las 11 a. m., en el estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

El cartagenero Julio Teherán estará en la lomita de los suspiros para desafiar la artillería de los canadienses, que tiene una muy buena cuota de experiencia en las Grandes Ligas.

Teherán, de 35 años de edad, 13 de ellos en la Gran Carpa, cuenta con el suficiente recorrido y las charreteras para encarar el difícil reto, pero no niega que siente el normal sustico previo a la competencia.

“El nervio hace parte del juego, de la pasión que sentimos. Lo anormal sería que no sintiera ninguna de esas emociones. Hay que disfrutarlo al máximo, gozarlo. Obviamente hay mucha emoción. Sé cómo manejarla y, de igual manera, se lo transmitiré a mis compañeros, sobre todo a los que tienen la primera oportunidad de representarnos en un evento como este”, dijo Teherán en rueda de prensa oficial, efectuada ayer en la tarde.

Canadá, dirigida por sexta ocasión por Ernie Whitt, llega a San Juan con una escuadra que cuenta con 21 peloteros de Las Mayores, y 14 que jugaron en el Clásico Mundial en 2023.

Algunos de los destacados canadienses son Josh Naylor, de los Marineros de Seattle; Tyler O’Neill, de los Orioles de Baltimore y un dos veces ganador del Guante de Oro; Jameson Taillon, de los Cachorros de Chicago, y Michael Soroka, estrella de los Diamondbacks de Arizona, que lanzará hoy.

“Tienen tremendo roster. Es tremendo equipazo. Pero más allá del nombre o si no hay superestrellas, hay que jugar. Existen equipos que pueden dar sorpresas”, dijo el barranquillero Dónovan Solano.