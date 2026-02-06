Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Más de 7.500 millones de pesos serán invertidos en el mejoramiento de vías rurales en el municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre.

De acuerdo con la alcaldesa Marta Cantillo Martínez las tres vías terciarias a mejorar son San Onofre – Higuerón; Bongos Mellizos - Plan Parejo y Pisisí- Palacio. Esta última será la primera en iniciar obras.

Inician obras de mejoramiento vial en el norte y sur de Sucre

En cada uno de estos proyectos de mejoramiento vial serán invertidos 2 mil 600 millones de pesos.

“Nuestro presidente Gustavo Petro sigue mirando a los NARP (Negros, Afros, Raizales y Palenqueros) de San Onofre. A través del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total fortalece a los pueblos y comunidades afrocolombianas con una inversión histórica”, dijo Cantillo Martínez.

El gran proyecto de recuperación vial le fue otorgado a la Fundación Palenque Libre de Torobé que cumplió con los requisitos exigidos por la convocatoria.

La mandataria de los sanonofrinos se mostró complacida con esta escogencia y desde ya puso al servicio de la fundación toda la operatividad y asesoría administrativa, jurídica y técnica para avanzar en este propósito de cerrar las brechas de la desigualdad y mejorar la conectividad y calidad de vida de los ciudadanos.