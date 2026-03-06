Regresó como si fuera su primera vez. Carlos Bacca volvió a las canchas luego de superar su lesión de ligamentos y lo hizo en el empate 1-1 de Junior ante Alianza FC, este jueves, en el estadio Romelio Martínez.

“Me sentí bien, con ganas e ilusión de poder aportar en un partido difícil. Gracias a Dios pude volver a sentirme futbolista, pero con ese sinsabor de no poder ganar y no pude concretar la ocasión”, destacó en la zona mixta.

El atacante valoró mucho la reacción de la hinchada con su retorno a las canchas.

“Eso me llena de felicidad, que no es en vano el esfuerzo que hice por volver. Ver el cariño y espero retribuírselo pronto con goles y victorias”, manifestó.

Sobre la competencia que hay en la delantera dijo: “Cuando hay una competencia sana el beneficiado siempre será el club y Junior merece tener a los mejores”.

Aunque sabe que apenas retornó, no se quitó responsabilidad y aseguró que la jugada que tuvo tenía que haberla hecho.

“No es poco a poco, tenía que meterla. Si estoy dentro es porque puedo jugar, puedo aportar. A mí me queda la ocasión y tenga que hacerla. Lo importante es que estoy ahí y que me siento bien”, comentó.

El atlanticense, de 39 años, señaló que deben aprender a afrontar esta clase de juegos.

“Va poco tiempo para analizar. En estos partidos debemos ser más contundentes, aprovechar cada pelota, cada jugada, porque sabemos cómo nos vienen a jugar cada rival”, destacó.

El atacante porteño se mostró feliz por su regreso y aseguró que Junior debe seguir mejorando.



"No es de a poco, tuve una y no la hice", destacó en la zona mixta.

Por último, Carlos Bacca habló del partido ante Nacional, este martes, a las 8:30 p. m., en el Romelio Martínez.

“Difícil también para ellos, porque saben que enfrentan a Junior. Estamos de local con nuestra gente, para eso está este club, para jugar partidos bonitos como el del martes”, concluyó.