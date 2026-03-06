El mediocampista sincelejano Guillermo Celis analizó con autocrítica el empate 1-1 de Junior frente al colero Alianza FC, resultado que dejó un sabor amargo en el equipo rojiblanco tras el compromiso disputado en el Estadio Romelio Martínez.
Al término del encuentro, el volante habló en zona mixta y lamentó que el equipo no haya podido capitalizar las oportunidades generadas durante el partido.
“Faltó concretar las jugadas que tuvimos. Cometimos un error y nos cobraron muy caro. Un empate que no sabe nada bien para nosotros”, expresó.
Celis reconoció que el equipo tuvo opciones claras para irse al descanso con ventaja, pero la falta de eficacia terminó condicionando el resultado final. “Hubiésemos podido terminar la primera parte tranquilos, pero no concretamos las que tuvimos. Esto es fútbol y ya en tres partidos tenemos otro partido importante, así que hay que levantar la cabeza y trabajar”, señaló.
El jugador también hizo énfasis en la importancia de aprovechar los compromisos en casa, un aspecto que considera clave para las aspiraciones del conjunto barranquillero. “Nosotros sabemos que debemos aprovechar los partidos acá, con nuestra gente. Hacer fuerte la localía. No podemos dejar escapar más puntos como local”, afirmó.
Ahora el plantel ya pone la mirada en su próximo desafío, cuando reciba a Atlético Nacional, el próximo martes, nuevamente en el Estadio Romelio Martínez.
“Se viene un partido grande y hay que asumirlo con toda la responsabilidad. Hay que ganar. Tenemos que hacer respetar la casa y no dejar pasa más puntos y oportunidades”, concluyó.