La Uefa sancionó este viernes al Real Madrid con una multa de 15.000 euros y una advertencia de cierre parcial del estadio tras un incidente racista protagonizado por un aficionado durante un partido de la UEFA Champions League disputado en el Estadio Santiago Bernabéu.

La decisión fue tomada por el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo después de que se detectara el gesto de un seguidor que realizó un saludo nazi en las gradas durante el encuentro frente al SL Benfica, correspondiente a la fase de ‘playoffs’ del torneo continental.

Además de la sanción económica, la Uefa ordenó el cierre parcial de 500 localidades ubicadas en la tribuna sur inferior del estadio madridista para el próximo partido que el club dispute como local en competiciones europeas. Sin embargo, la medida quedó suspendida durante un periodo de prueba de un año, lo que significa que solo se aplicará si se repiten incidentes similares en ese lapso.

El organismo rector del fútbol europeo explicó que la sanción responde al “comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados”, una infracción contemplada en el reglamento disciplinario de las competiciones continentales. La Uefa recordó que los clubes son responsables de la conducta de sus seguidores dentro de los estadios y deben reforzar los mecanismos de control y prevención.

Tras conocerse el incidente, el Real Madrid identificó al aficionado implicado y lo expulsó del recinto, además de iniciar los procedimientos para retirarle definitivamente su condición de socio. El club también reiteró su rechazo a cualquier manifestación de racismo o discriminación y aseguró que continuará colaborando con las autoridades para erradicar este tipo de comportamientos en el fútbol.

La sanción llega en medio del creciente escrutinio sobre los episodios de racismo en el fútbol europeo —con, precisamente, Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, como gran protagonista— y constituye una advertencia para el conjunto español, que podría enfrentar medidas más severas en caso de reincidencia durante la próxima temporada de competiciones continentales.