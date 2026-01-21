Se acabó la espera. Luis Díaz reaparecerá con el Bayern Munich en la Liga de Campeones tras cumplir dos fechas de sanción por una acción en la que el marroquí Achraf Hakimi resultó lesionado durante el partido que el cuadro alemán le ganó 2-1 al PSG, en París, el pasado 4 de noviembre, precisamente con un doblete del extremo guajiro.

El árbitro del cotejo decidió expulsar a Díaz en una jugada fortuita que terminó con la grave lesión de Hakimi, que ya está de vuelta en los campos.

El juez central consideró que Lucho Díaz había cometido una dura falta. Tal vez se dejó llevar por la lesión del lateral de la escuadra francesa.

En todo caso, posteriormente, la Uefa le impuso una suspensión de tres juegos al colombiano, y el Bayern Munich presentó una queja formal para pedir una rebaja del castigo.

Finalmente solo le dieron dos jornadas (la derrota 3-1 ante Arsenal y la victoria 3-1 sobre Sporting de Portugal) y Luis Díaz podrá volver a disputar el principal torneo de clubes de Europa.

¿Cuándo, a qué horas y por cuál canal?

Bayern Munich, ya clasificado a la siguiente instancia de la competencia, se medirá al Unión Saint-Guilloise, este miércoles desde las 3 p. m. El partido será transmitido a través del canal Espn y por medio de la Disney+.

El resto de partidos de este miércoles: Galatasaray-Atlético Madrid, 12:45 p. m.; Qarabag-Eintracht, 12:45 p. m.; Chelsea-Pafos, 3 p. m.; Atalanta-Athletic, 3 p. m.; Juventus-Benfica, 3 p. m.; Slavia Praga-Barcelona, 3 p. m.; Marsella- Liverpool; Newcastle-PSV Eindhoven, 3 p. m.

