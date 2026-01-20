Los motores aún están carburando y ya Junior tiene que encarar la disputa del primer título de la temporada: la Superliga, ante Santa Fe.

Leer también: Alfredo Arias habló del duelo Santa Fe-Junior por la Superliga: “Yo les tengo mucha fe a mis jugadores”

El calendario no da chances de ponerse a tono. Esto es, empezando y de una a la cancha a jugar una final, que ya tuvo su primer ‘round’ el pasado jueves, cuando rojiblancos y cardenales igualaron 1-1 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Hoy ambos equipos vuelven a verse las caras en el juego decisivo por la Superliga, el cual se disputará esta noche, en el estadio El Campín de Bogotá, a partir de las 7:30 p.m. El ganador seguirá alimentando su ego y su vitrina con un nuevo título, que se suma a la estrella liguera que ambos equipos alcanzaron en 2025, y que hoy los tiene aquí, en esta nueva final.

No será un duelo fácil, ni para uno ni para otro. Ambos bandos lo que tienen son unos cuantos días de entrenamiento, luego de las vacaciones, y las piernas aún pesan. No están finos, y eso quedó evidenciado en la ida, donde el espectáculo fue nulo. Pero a esa realidad se enfrentan y tienen que dar la cara, porque final es final y las excusas pasan a un segundo plano.

Junior llega debilitado, pero con la ilusión intacta. Los dirigidos por Alfredo Arias encararán este duelo con varias bajas en su nómina, ya sea por lesión o por suspensión. Se pierden el duelo ante el cuadro escarlata jugadores como Lucas Monzón (luxación hombro izquierdo), Jean Pestaña (intervenido por una lesión con herida en el pómulo derecho), Jesús Rivas (molestia en uno de sus a aductores), Kevin Pérez (sobrecarga) y Teófilo Gutiérrez (expulsión). Hasta el cierre de esta edición existía la duda de Juan David Ríos, que arrastra una molestia y se encontraba en observación.

Teniendo en cuenta estas ausencias, Arias tendrá que armar un equipo que se muestre seguro (algo de lo que careció en la ida), pero que no pierda esa peligrosidad adelante que identifica a su Junior.

Jermein Peña y Daniel Rivera, los únicos defensores disponibles, formarán la dupla en el centro de la zaga, acompañados en las bandas por Yeison Suárez, por izquierda, y Jhomier Guerrero o Edwin Herrera, por derecha.

Posibles formaciones.

Guillermo Celis será el eje en el medio, junto con Juan David Ríos o Fabián Ángel y Yimmi Chará. Mientras que adelante se ubicarán Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Guillermo Paiva.

Importante: Se encienden las alarmas en Junior por las lesiones de Monzón y Pestaña

En el banco esperará su oportunidad Luis Fernando Muriel, que ya sumó sus primeros minutos con Junior el pasado domingo, en la derrota 2-0 ante el Tolima.

Santa Fe, por su parte, viene de igualar 1-1 como local ante Águilas, en el arranque de la Liga I-2026. Al igual que Junior, el cuadro cardenal aún está en ese proceso de compenetración. Pero mientras eso llega, le toca hacer respetar su casa en esta final ante un rival con el que no pierde en Bogotá desde 2022.

Dirige el árbitro Jairo Mayorga y transmite el canal Win Sports+