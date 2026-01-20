La derrota no fue lo único doloroso para Junior ante el Deportes Tolima, en ‘el Metro’. El equipo rojiblanco perdió a dos de sus elementos importantes en defensa por lesión: Lucas Monzón y Jean Pestaña.

El equipo rojiblanco dio a conocer que dos de sus jugadores debieron ser atendidos por el departamento médico del club luego de presentar inconvenientes físicos durante el desarrollo del compromiso. Las situaciones se produjeron en acciones de juego que obligaron a la intervención inmediata del cuerpo médico en el terreno.

De acuerdo con el informe oficial, Lucas Monzón sufrió una luxación completa en el hombro izquierdo, una lesión que requirió atención inmediata para estabilizar la articulación afectada. Se esperan un dictamen más concreto para conocer el tiempo de recuperación, que, dependiendo la gravedad, podría llevar uno o dos meses.

Por su parte, Jean Carlos Pestaña presentó una herida en el pómulo derecho tras un impacto, por lo que también fue asistido de manera oportuna por el personal de salud del equipo.

El club indicó que ambos futbolistas recibieron el tratamiento agudo correspondiente y que su estado será evaluado con mayor precisión en las próximas horas. Para ello, se les practicarán exámenes médicos complementarios que permitirán conocer la evolución de las lesiones y establecer los tiempos de recuperación de cada jugador.

Desde Junior señalaron que, una vez se cuente con los resultados de dichos estudios, se entregará un nuevo reporte médico para informar sobre la disponibilidad de Monzón y Pestaña de cara a los próximos compromisos del equipo en la competencia.