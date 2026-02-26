El ministro del Interior, Armando Benedetti, remitió al registrador nacional, Hernán Penagos, una serie de preguntas técnicas relacionadas con el sistema electoral que se utilizará en los comicios del próximo 8 de marzo.

Según explicó el jefe de la cartera política, el Gobierno nacional puso sobre la mesa inquietudes orientadas a fortalecer la transparencia y las garantías del proceso, especialmente en lo que respecta al software de escrutinios, las auditorías técnicas y los mecanismos de validación de resultados.

Entre las preguntas formuladas por el ministro se encuentra si, durante las pruebas del sistema, los auditores de los partidos pueden utilizar datos propios o generados por ellos mismos para verificar el funcionamiento del software.

También solicitó precisiones sobre cómo se garantiza que la versión del software auditada antes de la elección sea exactamente la misma que se empleará el día de la jornada electoral.

Otro de los interrogantes se refiere a si los auditores deben suscribir acuerdos de confidencialidad y, de ser así, si estos limitan la posibilidad de hacer públicos eventuales hallazgos técnicos o advertencias sobre el sistema.

Benedetti pidió claridad sobre el protocolo que aplicaría la Registraduría en caso de que una auditoría técnica detecte fallas en el algoritmo de conteo de votos. En particular, preguntó si el uso del software se suspendería hasta su corrección y nueva certificación.

Asimismo, solicitó detalles sobre los mecanismos técnicos y de control que existen para garantizar que los datos transmitidos telefónicamente desde cada mesa coincidan con el contenido del formulario E-14 físico, y cómo se detectan y corrigen posibles errores de transmisión.

El ministro también planteó dudas sobre las validaciones automáticas del sistema cuando la sumatoria de votos por partido no coincide con el total de sufragios registrados en el E-14, especialmente en los casos en que la cifra quede por debajo del total consignado.

Finalmente, preguntó si la Registraduría tiene previsto publicar los datos completos del preconteo, boletín por boletín, indicando qué mesas ingresan en cada corte, con el fin de que se pueda verificar la evolución de los resultados.

Con este cuestionario, el Gobierno busca —según el ministro— abrir un espacio de claridad técnica previo a la jornada electoral, en un contexto en el que distintos sectores han insistido en la necesidad de reforzar la confianza y la transparencia en el proceso.