La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) anunció que ya están abiertas las inscripciones para sus programas de pregrado, especializaciones y maestrías correspondientes al segundo periodo académico de 2025. El proceso de inscripción estará habilitado desde el 29 de abril y se extenderá hasta el 27 de mayo.

La ESAP es una entidad pública universitaria con 67 años de trayectoria en Colombia, especializada en formación, investigación y extensión académica en temas de administración pública y gobierno.

Para los programas de pregrado, las inscripciones no tienen costo para ningún aspirante. Además, la matrícula es gratuita para los ciudadanos colombianos que no cuenten con título universitario o de posgrado y que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3. Aquellos que no cumplan estas condiciones deberán pagar una matrícula cuyo valor se calcula según los ingresos reportados en el formulario de inscripción.

En el caso de los posgrados, la inscripción tiene un costo de $153.750 COP, y el valor de la matrícula ordinaria se determina de acuerdo con el número de créditos inscritos y la modalidad del programa (presencial, distancia o virtual), tomando como referencia los Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

Además, la ESAP ofrece descuentos de hasta el 100 % a quienes acrediten su pertenencia a poblaciones vulnerables o minoritarias, a servidores públicos sindicalizados, a egresados de la institución o a ciudadanos que hayan votado en las últimas elecciones, entre otros beneficiarios contemplados en la Ley 1551 de 2012.

La oferta académica disponible en la Territorial Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira incluye, en Barranquilla, el pregrado en Administración Pública Territorial, así como las maestrías en Administración Pública y en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el Posconflicto.

En Suan, Valledupar y Santa Marta se ofrece el pregrado en Administración Pública Territorial y la especialización en Proyectos de Desarrollo. Finalmente, en Malambo, La Jagua de Ibirico, Bosconia, Villanueva y Uribia está disponible el pregrado en Administración Pública Territorial.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse directamente a las siguientes sedes: en Barranquilla, calle 54 No. 41-77, Colegio Colón; en Malambo, carrera 12 No. 8-15, antiguo Colegio Pumarejo; en Suan, calle 3 No. 15-07, antiguo CERES; en Santa Marta, carrera 35 No. 29A-280, IED Normal Superior San Pedro Alejandrino; en Valledupar, Calle 11 No. 19C1-45, barrio Garupal Segunda Etapa; en Bosconia, carrera 22 No. 11-18, sede Universia Sol; en La Jagua de Ibirico, Calle 1A Sur, IE Hilda Aguilar Meneses; y en Villanueva, carrera 9A No. 12B – 47, antiguo Colegio Santo Tomás de Villanueva. Para Uribia, la información puede solicitarse escribiendo al correo Cetap.uribia@esap.edu.co.