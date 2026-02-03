Este miércoles se hace el anuncio oficial de un movimiento que redefinirá el mercado: Tigo asumirá el control total de las operaciones de Telefónica (Movistar) en Colombia, consolidando una de las fusiones empresariales más ambiciosas de la última década.

En ese sentido, la fusión de las empresas significará que ahora se creará un nuevo grupo empresarial, por lo que las compañías dejarán de ser competidores directos en cerca de 19 mercados, entre los que se encuentran servicios móviles y fijos.

Y es que se habría cabo una reunión interna de alto nivel, en la que se habría notificado formalmente a los empleados sobre la nueva directriz y el cambio de mando de la empresa. De hecho, lo habrían anunciado el director de operaciones de la región de Telefónica, Alfonso Gómez, y Fabián Hernández, CEO de la empresa.

Este último mencionado, dejará sus funciones para asumir nuevos retos en Telefónica a nivel continental. Entre los cambios más importantes se detalla que ahora Tigo y sus equipos se trasladarán al edificio principal de Telefónica, en donde se ubicará la sede principal del nuevo grupo empresarial.

¿Y los clientes?

Los usuarios no deben realizar ningún trámite ni esperar cambios inmediatos como consecuencia de la toma de control.

Desde el 4 de febrero, la transición se concentra en el ámbito operativo y administrativo, sin impacto directo en los servicios que reciben los clientes.

En conclusión, los usuarios continuarán siendo clientes de Movistar y mantendrán exactamente las mismas condiciones que tenían antes del inicio del proceso. Los planes, precios y contratos vigentes no sufrirán modificaciones, ni se aplicarán cambios unilaterales derivados de la integración.

“La facturación, los métodos de pago y los canales de atención seguirán operando con normalidad, mientras que los servicios móviles, de internet fijo y de televisión se prestarán sin interrupciones y bajo los mismos estándares. Cualquier ajuste que se llegue a plantear en el futuro deberá realizarse de forma gradual, con información previa a los usuarios y en cumplimiento de la regulación vigente, garantizando la protección de los derechos de los consumidores. El impacto inmediato del nuevo control será principalmente interno”, señalaron desde Tigo y Movistar.