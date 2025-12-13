Hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno, se expresó en su red social X, destacando las críticas que la senadora Paloma Valencia dirigió al también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.

Uribe Moreno señaló que el intercambio entre los precandidatos, más allá de las tensiones, resulta constructivo. “Qué buena crítica de @PalomaValenciaL a @ABDELAESPRIELLA . Ojalá @ABDELAESPRIELLA critique con la misma altura las propuestas de @PalomaValenciaL . Mucho mejor esto que posiciones arrogantes de superioridad moral basadas en argumentos estéticos y superfluos”, expresó.

El abogado barranquillero y precandidato presidencial volvió a generar debate con su planteamiento sobre la reforma penitenciaria. De la Espriella reiteró que, mientras avanza en su idea de construir nuevas cárceles con apoyo del sector empresarial, busca sacar del sistema penitenciario a la “mafia del Inpec” y crear un cuerpo carcelario adscrito al Ejército Nacional y conformado por miembros de la reserva y veteranos.

Por su parte, Valencia respondió con firmeza y matizó la discusión. Para la senadora, el tema no se reduce a construir más centros de reclusión. Aseguró que el país necesita un sistema penitenciario que garantice castigo, pero sin convertirse en una “escuela del crimen”. Propuso concesionar cárceles para asegurar condiciones dignas, programas de formación y opciones de productividad para los internos.

La congresista también puso sobre la mesa temas sensibles como la “detención preventiva”.

“Primero, la detención preventiva. ¿Cuál es el límite para que una persona que no ha sido condenada se quede en la cárcel? Porque nosotros tenemos un porcentaje gigantesco de personas que no han sido condenadas y que ya están en la cárcel. Y otro de los delitos que es muy controvertido es el de inasistencia alimentaria. Porque, por supuesto, es desesperante ver que no paguen lo del mantenimiento de los niños. Pero, por otro lado, de que no sirve el papá en la cárcel y la señora igualmente sin plata”.

Valencia fue contundente al rechazar la idea de entregar las cárceles al Ejército: “Yo no estoy de acuerdo con que las cárceles pasen a manos del Ejército Nacional. Creo que necesitamos una Policía cívica dedicada a esas actividades y sobre todo incluso privatizada, donde el Estado se dedique es a controlar la calidad y la manera como están tratando a los presos, porque yo insisto, la sanción es que usted lo saquen de la sociedad, no la tortura”.

A las críticas se sumó Mauricio Lizcano, exministro y también aspirante a la Presidencia, quien, desde El Debate, del medio Semana, cuestionó la idoneidad de De la Espriella para llegar a la Casa de Nariño. Lizcano afirmó que el abogado “Abelardo, hermano, es yo creo que moralmente incapaz de dirigir este país, no tiene las condiciones éticas. Yo creo que para ser presidente se necesitan algunas condiciones éticas. Yo no creo que Abelardo las tenga”.

El precandidato también criticó que varias campañas estén enfocadas únicamente en sectores radicales. Para Lizcano, “Abelardo quiere gobernar para la extrema derecha y Cepeda para la extrema izquierda. ¿Pero y quién va a gobernar a Colombia? Yo quiero gobernar a Colombia”.