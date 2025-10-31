Esta semana, la Alcaldía de Malambo lideró una reunión interinstitucional de emergencia por solicitud de la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, con el fin de abordar la crítica situación de incumplimiento contractual de la empresa Servicios Logísticos Ambientales UNA A E.S.P., que desde el 29 de diciembre de 2024 ha afectado a más de 11.000 usuarios del municipio.

En el encuentro, las entidades participantes coincidieron en la necesidad de articular acciones inmediatas, evaluar responsabilidades y adoptar medidas conjuntas para restablecer la prestación del servicio de aseo.

Dentro de los temas planteados en la reunión, la Procuradora Maritza Pérez, destacó la importancia de actuar con celeridad ante la emergencia y solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) establecer un diagnóstico técnico sobre los puntos críticos generados por la acumulación de residuos sólidos, pidió evaluar los impactos ambientales y riesgos sanitarios presentes en los cuerpos hídricos del municipio, como arroyos, caños y corrientes naturales, además de la proliferación de roedores y otros vectores transmisores de enfermedades.

La Secretaria de Aguas de la Gobernación del Atlántico, Lady Ospina, indicó que el municipio viene adelantando acciones como la declaratoria de emergencia sanitaria y la búsqueda de alternativas temporales para la recolección, pero aclaró que la administración local no tiene competencia directa sobre la empresa prestadora, dado que la prestación del servicio de aseo opera bajo un régimen de libre competencia.

“La Procuraduría solicitó a la Superintendencia de Servicios agilizar los procesos y pronunciarse de fondo frente a esta situación de la prestación del servicio”, precisó Ospina.

La funcionaria agregó que la Superservicios reconoció la complejidad del caso y la urgencia de actuar, informando que ya se resolvió un proceso sancionatorio contra la empresa UNA A y que actualmente se encuentran abiertos dos procesos adicionales relacionados con las actuaciones del prestador del servicio.

Investigaciones de la Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios recalcó que actualmente adelanta tres procesos de investigación frente a la empresa prestadora. Dos de ellos, aperturados tras visitas técnicas en mayo de 2025, se encuentran en etapa de indagación, mientras que un tercer expediente estudia más de 600 solicitudes de silencio administrativo positivo presentadas por usuarios que pidieron la terminación anticipada de sus contratos sin recibir respuesta en los plazos legales.

La entidad confirmó que la Delegada para la Protección al Usuario y la Gestión del Territorio asumió la competencia para resolver estos casos, priorizando su trámite, e informó sobre la posibilidad de que la empresa Interaseo asuma la prestación del servicio en caso de desvinculación masiva de usuarios.

Riesgos epidemiológicos

Por su parte, un delegado de la Secretaría de Salud Departamental, Nelson Betancourt, reiteró su preocupación ante el incremento de enfermedades infectocontagiosas, especialmente leptospirosis, asociadas a la proliferación de basuras y roedores en distintos sectores del municipio.

La entidad señaló que la situación representa un riesgo alto para la salud pública y solicitó acciones técnicas urgentes para mitigar los impactos sanitarios.

“No podemos permitir que esta situación derive en pérdidas humanas. Urgimos a la empresa prestadora a cumplir sus obligaciones operativas para proteger la salud de los malamberos”, señaló la autoridad sanitaria departamental.