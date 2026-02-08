La Policía Metropolitana de Barranquilla informó sobre la apertura de una investigación luego del atentado a bala en el que resultó herido el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Soledad, Manuel Riquet, en la tarde de este domingo 8 de febrero.

“Frente a los hechos registrados en el municipio de Soledad, relacionados con el presidente de la Junta de Acción Comunal, la Policía Metropolitana de Barranquilla informa que se activaron de manera inmediata los protocolos de atención, verificación y control”, informó la Policía a través de su canal institucional.

En redes sociales circuló una versión que daba por muerto a Riquet, pero una publicación de la Alcaldía de Soledad en su cuenta de X informó que el hombre había resultado herido.

“Rechazamos de manera contundente el vil y cobarde atentado contra Manuel Riquet, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Soledad. Nuestra solidaridad con él y su familia. Esperamos su pronta recuperación”, publicó la administración de Alcira Sandoval.

La versión que hasta ahora se maneja es que Riquet estaba junto a una persona y un pistolero se habría acercado para atentar contra ese tercero, quien ya había sido blanco de otro hecho criminal reciente.

En ese sentido, el presidente de la JAC quedó en la línea de fuego y recibió un impacto de bala en su espalda, aparentemente, cuando trató de proteger al hombre que estaba a su lado.

Por otro lado, la Alcaldía de Soledad comunicó sobre la convocatoria a un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Procuraduría General de la Nación.