Dos hombres resultaron heridos luego de ser objeto de un ataque de sicarios en el perímetro urbano de Riohacha.

Las autoridades revelaron que las víctimas fueron identificadas como Samuel Calixto Iguarán Díaz, de 32 años de edad, de oficio cobradiario, y Wilson Miguel Rodríguez Freile, de 27 años.

El atentado se registró en la noche de este miércoles 4 de marzo, frente a una vivienda ubicada en la calle 24A con carrera 16A-05 del barrio Matajuna, en el perímetro urbano de la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar cuando sus objetivos se encontraban juntos, uno de estos realizando el cobro de la cuota diaria. Momento que aprovechó el que hacía las veces de parrillero para sacar un arma de fuego y dispararles indiscriminadamente; tras su cometido huyeron.

Malherido, Iguarán Díaz fue trasladado a la sala de urgencias de Clinivida. Mientras que Rodríguez Freile, fue ingresado a la clínica Cedes, ambos permanecen bajo pronóstico reservado.

Se logró conocer que Iguarán Díaz, al ser consultado en el SPOA de la Policía, registró una anotación como indiciado por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, mientras que Rodríguez Freile no presentó ninguna anotación o antecedente judicial.

En el lugar también surgió que los pistoleros se identificaron como presuntos miembros del grupo delincuencial ‘Los JJ’, al servicio del Clan del Golfo.

Finalmente, personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Seccional de Inteligencia Policial, iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del atentado y la captura de los responsables.