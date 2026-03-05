Con la movilización de 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel, al igual que 1.224 toneladas de refrescos y bebidas, inició la reactivación del corredor férreo de La Dorada – Chiriguaná, adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura a la concesión Línea Férrea Central. El traslado fue atendiendo flujos logísticos en ambos sentidos.

Leer también: Más de 1.000 uniformados custodiarán la jornada electoral el domingo 8 de marzo en el Cesar

De acuerdo con el Gobierno nacional este es un esquema de transporte intermodal que busca integrar el modo férreo con el carretero y el portuario, facilitando cadenas logísticas más eficientes y competitivas. “Buscamos que permitan reducciones de hasta el 20 % en los costos de transporte de carga y condiciones óptimas de operación para los generadores de carga”, indicó la vicepresidenta de Gestión Contractual, Milena Jiménez.

Durante el recorrido, el tren atraviesa más de 20 municipios del área de influencia y participan más de 40 personas por recorrido, quienes intervienen en actividades de cargue, coordinación operativa, tránsito y descargue, fortaleciendo el empleo y las capacidades técnicas en el territorio.

El tren de La Dorada - Chiriguaná transportó en el 2025 más de 1,15 millones de toneladas de carga (la cifra más alta de su historia) y 61.000 pasajeros, gracias a la confianza y garantías que la ANI ha entregado a los generadores de carga, además de las inversiones e intervenciones de mejoramiento, mantenimiento y, en unos meses, constructivas que potencian la eficiencia logística en el corredor férreo.

Importante: Del 23 al 26 de abril se realizará el Festival Pedazo de Acordeón