En el marco de un encuentro con las comunidades en el Parque Recreacional El Edén el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció que radicó una solicitud formal al gobernador Yamil Arana Padauí para que le sean entregados al Distrito tres escenarios públicos, deportivos y recreativos con fines de inversión para mejorarlos.

Se trata de los parques Bolívar y Recreacional El Edén, además de la Unidad Deportiva Rocky Valdés que él construyó en su mandato como gobernador.

“Acabo de solicitar formalmente, y ya está notificado el gobernador Arana, que se nos entregue el control y gerencia del Parque Bolívar, El Edén y la Unidad Deportiva Rocky Valdés para que de inmediato entren en un plan de inversiones de rehabilitación y recuperación; y de fortalecimiento de la oferta de programas deportivos y recreacionales en el reciente intervenido El Edén”, informó Turbay.

Agregó que “la verdad sea dicha. Nos desencantó de sobremanera el abandono en el que estuvo sumido el Parque Bolívar en Navidad, sin decoración, alumbrado, poda y cuidados integrales. Y la ciudadanía no conoce la legalidad que hay detrás de su control o de quién tiene la responsabilidad de cuidarlo y engrandecerlo, por lo que todas las críticas de esa situación lamentable, incluso de actores políticos que sí conocen del tema, fueron en contra del Distrito frente a la importante inversión que se hizo de alumbrado navideño”.

En el caso de la Unidad El Edén, en medio del encuentro barrial realizado en dicho escenario este jueves 5 de marzo hubo varios habitantes de Las Gaviotas y líderes comunales que señalaron que hay presuntos manejos políticos en el control del centro y posibles trabas para que la comunidad lo disfrute en libertad, inclusión y con un acceso y goce plenos de un espacio público.

Según explicó Turbay, se trata de infraestructura pública que, bajo la administración del Distrito a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y otras dependencias como Apoyo Logístico, tendría un óptimo manejo integral como hoy se goza, disfruta y se ve en escenarios como el Parque Centenario, Parque Flanagan, Parque Espíritu del Manglar, Villa Olímpica, entre otros.

“No existe nadie en Cartagena que denuncie o señale que se le negó la entrada o tuvo que sufrir alguna restricción o veto para entrar y disfrutar del Centenario, del Flanagan o del Espíritu del Manglar. Incluso, han servido de escenarios para que opositores o detractores de nuestro gobierno hagan contenido audiovisual para expresarse. Y eso está bien, todo eso es democracia y todos tienen derecho a disfrutar de sus espacios públicos”, expresó Turbay.

Finalmente el mandatario argumentó que la administración directa del Distrito permitiría mejorar la gestión de estos espacios, tanto en su mantenimiento como en su proyección social.

Entre las ventajas que destacó están el mantenimiento permanente y más cercano, al depender de las secretarías distritales y del IDER; inversión directa con recursos del presupuesto de Cartagena, sin depender de decisiones departamentales; mayor articulación con programas deportivos de barrios y escuelas de formación; intervenciones urbanas integrales, que incluyan iluminación, seguridad, paisajismo y ampliaciones, y recuperación y uso continuo por parte de las comunidades, evitando periodos de abandono o deterioro.

La propuesta también apunta a consolidar un sistema deportivo plenamente distrital, en el que parques, canchas y complejos deportivos respondan a una sola política pública de promoción del deporte y la recreación.