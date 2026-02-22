Expoterneros, la feria ganadera de cría más importante de la región Caribe, especializada en exhibir y comercializar terneros/as de alto valor genético como brahman, gyr y guzerá, entre otras, no se realizará este año en la ciudad de Montería.

Le puede interesar: Alcalde de Montería trabaja con la comunidad en el cierre de las ‘bocas’ que abrió el río Sinú en El Trigre y Las Olas

Sus organizadores, la Fundación Horizontes Sin Fronteras, decidió no realizar la décima edición porque la emergencia invernal persiste en el departamento de Córdoba y aún mantiene afectaciones en distintas comunidades.

La cancelación del evento fue una decisión que dieron a conocer este fin de semana a través de un comunicado en el que indican que Expoterneros 2026, que es la décima edición, se realizará en la próxima vigencia, es decir, en el 2027.

Vea aquí: Joven hincha del Junior murió aplastado por una tractomula en Santa Marta

Este evento tradicionalmente lo realizan en el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, y justamente este escenario ha sido dispuesto como albergue oficial para la atención de las 69 mil familias damnificadas que tiene Córdoba.

“La organización determinó no realizar la feria programada para marzo y reiteró que esta medida responde a un criterio de responsabilidad institucional y respeto por la situación que atraviesa el territorio”.

Lea también: Tragedia doméstica en el barrio 20 de Julio deja una mujer muerta y un joven herido

La Fundación ratificó su compromiso de seguir impulsando espacios que promuevan el desarrollo del campo colombiano.

A propósito de eventos ganaderos, que es uno de los sectores que caracteriza al territorio cordobés, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, dijo que la Feria Ganadera sí se realizará en el mes de junio, como está programada.