Desde el 15 al 17 de este mes en Valledupar se estará realizando la versión 44 de la Feria Ganadera y Agroindustrial, para lo cual ya han llegado a la ciudad ejemplares bovinos de las razas Gyr, Brahmán, Guzerat y Doble Propósito. A lo largo de la semana, se realizarán actividades previas como la revisión y pesaje de los ejemplares de exposición y el concurso lechero para las razas Cebú y Doble Propósito.

Para este evento, a partir del viernes 15 de agosto, las puertas del coliseo Julio César Monsalvo se abrirán al público general a las 9:00 a.m. La jornada incluirá los juzgamientos de machos de las razas Gyr y Guzerat, así como de competencias especiales de la raza Brahmán. Además, se dará inicio a la esperada Feria Equina Grado A, con las modalidades de mulares, asnales, trocha y galope.

El sábado 16 de agosto será realizará con el juzgamiento de hembras Guzerat y Brahmán y la continuación de la Feria Equina con paso fino colombiano y trocha colombiana. La jornada culminará con el remate en la zona de subasta, la inauguración oficial y un espectáculo musical.

El evento finalizará el domingo 17 de agosto con el juzgamiento de machos de la raza Brahmán y hembras Doble Propósito, la premiación del concurso lechero para las razas Cebú y Doble Propósito, y la última jornada de la Feria Equina con las categorías de trote y galope.

El presidente de Corfedupar, Oscar Daza Laverde, anunció que dentro de la programación de la feria hay espacio para la diversión y el disfrute para toda la familia. Desde los concursos y juzgamientos propios de la feria ganadera, como la granja para niños, zona agroindustrial y emprendimientos, además de gastronomía y actividades culturales.

