Este martes se conoció la captura en Estados Unidos de Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, exjefe paramilitar del Bloque Libertadores del Sur.

El excabecilla de este grupo armado ilegal fue detenido por las autoridades en Orlando, La Florida.

Pérez Alzate pagó 17 años de cárcel por narcotráfico, y recientemente había sido citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a declarar como presunto responsable de violaciones de derechos humanos de agentes estatales.

Sin embargo, ‘Pablo Sevillano’ indicó que si declaraba en Colombia su vida correría peligro, y desde entonces las autoridades estadounidenses le habían perdido el rastro.

De acuerdo a El Tiempo, tras la captura en EE. UU. Guillermo Pérez será deportado a Colombia, donde quedará a disposición de las autoridades nacionales.

The worst of the worst! @HSITampa @EROMiami Orlando HSTF has arrested Guillermo Perez Alzate, an illegal alien from Colombia & a former paramilitary leader of the United Self-Defense Forces of Colombia in Nariño, Colombia, wanted for his alleged involvement in 29 murders &… pic.twitter.com/oI3WjAJIeU — HSI Tampa (@HSITampa) August 7, 2025

Cabe recordar que en Colombia, alias Pablo Sevillano fue condenado a 40 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, secuestro extorsivo, desplazamiento forzado, testaferrato y reclutamiento ilícito. Así lo confirmó una sentencia de La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en enero de 2016.

De igual manera, en Estados Unidos, en agosto de 2009, el magistrado James Whittemore, del tribunal de Tampa (Florida), lo condenó a 17 años de prisión por narcotráfico; no obstante, solo pagó 7 años y estuvo otros 5 bajo libertad condicional.

La condena la terminó de pagar en junio de 2016, hasta que el pasado 7 de agosto fue capturado en una calle de Orlando.