En medio de la velación en cámara ardiente en el Congreso de la República del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el excanciller Álvaro Leyva dijo a los medios que en este crimen “hay que averiguar el trasfondo”.

Leer más: “No llore por Miguel que usted tiene bastante culpa”: Álvaro Uribe a Santos por asistir a velación del senador

“Aquí hay algo muy de fondo, el país está en un momento crítico, la crisis es integral, aquí lo que hay es algo que tenemos que averiguar”, dijo este martes el exfuncionario a periodistas.

“No se puede venir simplemente a dar condolencias, porque todos estamos tristes, estamos con la familia, todos sabemos exactamente de quién se trata, de quién es nieto, de quién es hijo: aquí hay mucho más de por medio y yo creo que hay que ir hasta las últimas consecuencias para establecer la motivación y la autoría”, agregó Leyva.

Ver también: Procuraduría solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar fallo condenatorio a Álvaro Uribe

Y sentenció el ex ministro de Relaciones Exteriores del presidente Gustavo Petro que “hay que averiguar cuál es el trasfondo porque hace parte de la crisis nacional”.