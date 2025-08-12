El crimen y la inseguridad continúan desbordándose en el municipio de Soledad.

Un hombre de 39 años de edad fue asesinado a balazos por tres sicarios que irrumpieron en su vivienda durante la noche de este lunes 11 de agosto cuando este se encontraba descansando.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Víctor Alfonso De la Hoz Nieto, también conocido por sus familiares y allegados como ‘Pichi’.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 7:30 p. m., ‘Pichi’ estaba en el interior de su vivienda ubicada en el sector conocido como ‘El Chuchal’. En medio del silencio de la noche, tres sujetos armados se escabulleron e ingresaron a la casa.

Tras revisar las habitaciones, los desconocidos finalmente encontraron en una de ellas al hombre de 39 años. Seguidamente le propinaron 10 mortales disparos en varias partes de su cuerpo para luego darse a la fuga hacia un rumbo desconocido.

Según los testigos, el ataque sicarial estaría dirigido hacia el hijastro de la víctima, quien logró huir del lugar en el momento en que ocurrió el atentado.

De la Hoz residía desde hace un mes con una mujer extranjera y su hijo en el sector donde ocurrió el homicidio, ya que se habían trasladado desde el barrio Porvenir debido a amenazas contra el joven de 19 años.

Asimismo, Inteligencia reveló que, al parecer, uno de los autores materiales del crimen sería un sujeto conocido con el alias de Carta.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de maltrato animal, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores con el objetivo de logra su captura y el esclarecimiento del atentado.