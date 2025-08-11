Felipe Hernández, un comerciante de 65 años, falleció luego de recibir una brutal golpiza de dos de sus hijos dentro de su boutique de ropa de lujo, en Murcia, España.

Pareja que tenía relaciones en un carro murió tras caer 400 metros por un acantilado

Figuras políticas del mundo lamentan la muerte de Miguel Uribe: “Amó y defendió a su país hasta el último día”

Terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía: al menos un muerto y seis heridos

El ataque ocurrió el pasado 19 de julio y fue captado por las cámaras de seguridad del negocio. En las imágenes, se observa al hijo mayor, de 35 años y con formación en derecho y administración de empresas, entrando al local junto a su hermana de 31 años, titulada en enfermería y medicina.

Ambos se dirigieron directamente hacia su padre, lo derribaron y lo golpearon repetidamente.

🎥 VÍDEO



🚨 Imágenes muy duras



⚫️ Los últimos minutos de la vida de Felipe Hernández. Así sufrió la agresión el comerciante y dueño de Tejidos Hernández el pasado sábado en Molina de Segura.



COMPLETO EN https://t.co/vSNTLnkYDc pic.twitter.com/mLyvt59MFF — La 7 (@la7tele) July 28, 2025

Gravemente herido, Hernández logró cerrar el negocio y salir tambaleando a la calle, donde gritó: “Me han pegado mis hijos”. Pocos minutos después, se desplomó en la vía y murió.

Asimismo, el hijo mayor se excusó diciendo que solo dio un golpe durante una discusión, pero la policía desmintió esta versión tras revisar los videos. Más tarde, afirmó que su madre atravesaba problemas económicos y que su padre les había cedido más de una docena de propiedades antes de separarse.

El hijo del dueño de Tejidos Hernández, muerto este sábado tras su agresión, entrará en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio por orden judicial. Otra hija queda en libertad con cautelares por omisión del deber de socorro. pic.twitter.com/QTxYNsgUwP — EFE Murcia (@EFE_Murcia) July 21, 2025

Por su parte, José Hernández, hermano de la víctima, aseguró que la expareja del comerciante fomentó el resentimiento de los hijos desde pequeños, y recordó que Felipe había denunciado al menos 12 episodios de amenazas, robos y agresiones, incluyendo la frase: “No vamos a parar hasta que te pase algo”.

Todavía las autoridades no han señalado el motivo que llevó a los hijos a tener este comportamiento con su padre.