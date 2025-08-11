Lo que sería un momento de pasión se convirtió en una verdadera tragedia. Una pareja en Brasil falleció tras caer a un acantilado de aproximadamente 400 metros de altura mientras mantenían relaciones sexuales.

Leer más: Gobierno de Gaza eleva a 6 los periodistas asesinados tras ataque israelí

El caso se registró en el municipio de Venda Nova do Imigrante, en el estado de Espírito Santo, Brasil.

Las autoridades identificaron a las víctimas como Adriana Machado Ribeiro, de 42 años, y Marcone da Silva Cardoso, de 26. El fatal accidente habría ocurrido el pasado en la madrugada del 4 de agosto en la Rampa de Vuelo Libre Filetti.

Según relatan medios internacionales, la pareja se encontraba en una fiesta en Castelo junto al hermano de Marcone da Silva Cardoso. Tras terminada la fiesta, Adriana y el joven se dirigieron a la zona de la Rampa en su vehículo.

Entre las hipótesis entregadas por la Policía Civil, la pareja habría parqueado el carro muy cerca a la orilla del acantilado por lo que el movimiento generó que este se desplazara hasta el vacío.

Le puede interesar: Figuras políticas del mundo lamentan la muerte de Miguel Uribe: “Amó y defendió a su país hasta el último día”

El jefe policial Alberto Roque Peres indicó que los cuerpos no presentaban signos de violencia, y resaltó que el carro tenía puesto el freno de mano.

“No se encontraron indicios de violencia en el lugar ni en los cadáveres, y el vehículo tenía el freno de mano puesto”, comentó.

“Lo que imaginamos es que el movimiento dentro del coche empujó el vehículo”, añadió.

Otro de los hallazgos en la escena, fue que las víctimas, quienes estaban sin ropa, no usaban el cinturón de seguridad. También se conoció que el vehículo cayó más de 100 metros antes de chocar contra una primera formación rocosa, lo que ocasionó que la pareja saliera disparada.

No olvide leer: Terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía: al menos un muerto y seis heridos

Sin embargo, el vehículo continuó rodando unos 300 metros más cuesta abajo, quedando totalmente destruido.

De acuerdo con medios locales, la mujer era madre de dos niños y el hombre tenía un hijo de 4 años; además sostenían una relación de apenas seis meses.