Figuras políticas de varios países han lamentado la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, registrada a la 1:56 a. m. de este lunes 11 de agosto, según el último parte médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Lea: Fallece el senador Miguel Uribe Turbay tras más de dos meses de haber sufrido un atentado en Bogotá

pic.twitter.com/Jo461A8VbE — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 11, 2025

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado, el pasado 7 de junio, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

Uno de los primeros en pronunciarse a nivel internacional fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Profundamente entristecido al enterarme de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe”.

Lea: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”: María Claudia Tarazona tras fallecimiento de Miguel Uribe

Agregó que “Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en el luto como en la exigencia de justicia para los responsables”.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

Igualmente la congresista estadounidense María Elvira Salazar expresó su tristeza por la noticia.

“Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia”, publicó Salazar.

Lea: “Pensé que tú me despedirías a mí”: hermana de Miguel Uribe compartió emotivo mensajes ante su fallecimiento

La congresista destacó que “Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro y un colombiano que amó y defendió a su país hasta el último día. Todo mi cariño y solidaridad para su esposa, María Claudia, y para toda su familia en estos momentos tan difíciles”.

Con muchísima tristeza acompaño a la familia y seres queridos de Miguel Uribe en este momento tan doloroso. Su partida deja un vacío inmenso en quienes lo conocieron y duele profundamente en el corazón de toda Colombia.



Miguel fue un líder apasionado, un servidor público íntegro… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) August 11, 2025

El excandidato presidencial venezolano Edmundo González recordó la vez en que conoció a Miguel Uribe Turbay, en octubre del año pasado.

“Conocí a Miguel Uribe hace menos de un año, cuando vino a Madrid en octubre de 2024. Hablamos largo sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de su país. Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos.

Lea: El país se une en rechazo a la muerte de Miguel Uribe tras atentado: “Mataron la esperanza”

Me habló de su mamá, de su abuelo y de su abuela, y de la huella profunda que dejaron en su manera de ver la vida. Decía que la defensa de los valores democráticos estaba en su ADN. Se le notaba. Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor", escribió González.

Lea: La cronología del magnicidio contra Miguel Uribe

Sostuvo que “también es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países. El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos. A su esposa María Claudia, a sus hijos, a todos los familiares y amigos de Miguel, les envío mi abrazo solidario y mi más sentido pésame”.

Conocí a Miguel Uribe hace menos de un año, cuando vino a Madrid en octubre de 2024. Hablamos largo sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de su país. Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos.



Me habló de su mamá, de su abuelo y… pic.twitter.com/78kkeZGDac — Edmundo González (@EdmundoGU) August 11, 2025

En España, el líder del centroderechista Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo rechazó el asesinato del político colombiano.

“Lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones presidenciales de Colombia vilmente tiroteado en un acto de campaña. Valiente y decidido, Uribe era un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos. Descanse en paz”, compartió en X.

Lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones presidenciales de Colombia vilmente tiroteado en un acto de campaña.



Valiente y decidido, Uribe era un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos.



Descanse en paz. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 11, 2025

El Gobierno de Panamá trasladó sus condolencias por la muerte del senador y aspirante presidencial, y se sumó “al clamor por la paz, la unidad y la justicia” en Colombia y en el resto de la región.

“El Gobierno de la República de Panamá expresa sus más sentidas condolencias al Gobierno de la República de Colombia, a la familia del señor Miguel Uribe Turbay y al noble pueblo colombiano por su lamentable fallecimiento”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Lea: Fundación Santa Fe de Bogotá emitió el último comunicado sobre Miguel Uribe Turbay: falleció a la 1:56 de la mañana

Así, “en este momento de dolor”, el Gobierno panameño se unió “en solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Miguel Uribe Turbay con su país”.

También, según la nota, condenó “enérgicamente todo acto de violencia, venga de donde venga”, y reafirmó “la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática”.

“La voz de Panamá se suma al clamor por la paz, la unidad y la justicia en Colombia y en toda la región”, concluyó el comunicado de la Cancillería.

•Comunicado Oficial• Panamá expresa condolencias por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay y reafirma su compromiso con la paz y el respeto en la región. pic.twitter.com/5DawYkbZ2t — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) August 11, 2025

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, lamentó profundamente la muerte del senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay.

“El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay nos duele profundamente y nos convoca a unirnos con más fuerza, en todo el continente para combatir el crimen”, afirmó el gobernante en la red social X.

Peña además expresó sus condolencias a los familiares y amigos del senador de 39 años y al pueblo colombiano por esta pérdida que aseguró “duele a todos”.

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay nos duele profundamente y nos convoca a unirnos con más fuerza, en todo el continente para combatir el crimen.

Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo colombiano por está pérdida que nos duele a todos. — Santiago Peña (@SantiPenap) August 11, 2025

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, envió sus condolencias a la familia del político, así como a su partido y a todo el pueblo de Colombia.

“Que el mejor homenaje a su memoria sea continuar comprometidos con trabajar por un hemisferio donde la violencia política nunca más tenga cabida”, escribió el secretario en una publicación en X.

La @OEA_oficial ofrece sus condolencias a la familia del Senador Miguel Uribe Turbay, a su partido y a todo el pueblo de Colombia.

Que el mejor homenaje a su memoria sea continuar comprometidos con trabajar por un hemisferio donde la violencia política nunca más tenga cabida. — SG_OEA_OAS (@SG_OEA_OAS) August 11, 2025

También se pronunció en esta línea la secretaria adjunta de la organización, la colombiana Laura Gil, quien mandó un mensaje de apoyo en la misma red social.

“Como secretaria general adjunta de la OEA, como colombiana que ama a su país y como madre y esposa cualquiera, extiendo mis más sinceras condolencias a la familia del senador Miguel Uribe”, dijo Gil.

Y defendió: “La violencia política no tiene lugar en las democracias”.

Como Secretaria General Adjunta de la OEA, como colombiana que ama a su país y como madre y esposa cualquiera, extiendo mis más sinceras condolencias a la familia del senador Miguel Uribe. La violencia política no tiene lugar en las democracias. — Laura Gil (@Lauraggils) August 11, 2025

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, expresó su pésame en nombre de Italia por la muerte del senador colombiano.

“En estas trágicas horas, Italia se une al pueblo colombiano, a los familiares y amigos de Miguel Uribe Turbay, condenando este atroz acto de violencia y expresando su más sentido pésame a toda la nación”, escribió Tajani en su cuenta de la red social X.