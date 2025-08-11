El médico Adolfo Llinás leyó este lunes ante los medios de comunicación el comunicado número 17 del 11 de agosto de 2025 a las 6:15 de la mañana, el último sobre Miguel Uribe Turbay, quien lamentablemente falleció tras ser víctima de un atentado sicarial.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 am de hoy”, indicó el galeno.

“El equipo a cargo del cuidado del senador trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso, y a pesar de sus esfuerzos es muy triste informar el deceso, y nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay”, concluye la clínica.

