Vecinos de Mundo Feliz, en Galapa, reportaron al mediodía de este lunes 11 de agosto el hallazgo del cadáver de un hombre, con evidentes signos de violencia, en una zona enmontada de este sector de la población perteneciente al área metropolitana de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Salgado Medina, de 27 años, quien, según la información inicial, presentaba heridas producidas con arma cortopunzante y golpes con objeto contundente en diferentes partes del cuerpo.

El hallazgo se produjo hacia las 12:50 p. m., cuando familiares encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. Unidades de la Policía Metropolitana acudieron al sitio, mientras la Sijín realizó la inspección técnica y trasladó el cadáver a Medicina Legal.

Fuentes policiales señalaron que Salgado Medina contaba con anotaciones en el Sistema Penal Oral y Acusatorio, SPOA, por los delitos de porte ilegal de arma, porte de estupefaciente, violencia intrafamiliar y, recientemente, había sido detenido a comienzos de julio por el delito de extorsión.