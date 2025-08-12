Hay conmoción entre los habitantes del municipio de Santo Tomás, esto luego de que en horas de la mañana de este martes 12 de agosto hallaran el cuerpo sin vida de un hombre dentro de su propia residencia.

Leer más: Vigilante informal fue baleado mientras consumía bebidas embriagantes en Las Malvinas

La víctima fatal fue identificada como Francisco Javier Rúa Mejía, de 48 años de edad, popularmente conocido por sus familiares y amigos como ‘Cantillito’ o ‘El Maestro Francisco’.

Según el testimonio de los moradores del barrio Las Casitas, a eso de las 7:30 a. m., estos se acercaron hasta su vivienda, ubicada en la carrera 8A Nro.13B-88, luego de que se percataran que la puerta estaba entreabierta.

Al ingresar, estos hallaron el cuerpo del hombre tendido en el piso de su habitación al costado de su cama en medio de un charco de sangre, por lo que inmediatamente dieron aviso a las autoridades para que atendieran la emergencia.

Al cabo de varios minutos, una patrulla del cuadrante se trasladó hasta el sitio y realizó la inspección técnica del cadáver.

Según el informe suministrado por la Policía del Atlántico, el cuerpo registraba una herida en el cráneo y otra a la altura del omoplato ambas causadas, al parecer, con arma cortopunzante.

Cabe reseñar que en el lugar de los hechos los uniformados observaron que habían enseres y objetos tirados en el suelo, hecho que extrañó a los agentes.

EL HERALDO conoció que Rúa Mejía era conocido en el municipio por desempeñarse en la santería.

La Policía adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este nuevo homicidio y dar con el paradero del agresor.