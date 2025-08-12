En horas de la madrugada de este martes 12 de agosto fue asesinado a balazos un hombre que estaba consumiendo bebidas alcohólicas en el barrio Las Malvinas, localidad Suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Armada incauta 115 kilos de cocaína a 52 millas náuticas de Barranquilla

El hoy occiso fue identificado como Brayam Enrique Rodríguez Soto, de 32 años edad.

Según el testimonio de las personas que se encontraban por el sector, el reloj marcaba las 5:00 a. m., cuando Rodríguez se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en una zona del barrio.

De un momento a otro, dos sujetos se acercaron hasta la víctima y lo interceptaron. Acto seguido desenfundaron armas de fuego y, sin mediar palabra, le propinaron varios disparos para luego escapar del sitio a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Los familiares indicaron que la víctima había sido llevada, bajo engaños, hasta otro sitio, bajo el señuelo de ir a comprar más cervezas, situación que los sicarios utilizaron para perpetrar el ataque armado.

De acuerdo con los vecinos del sector, el hoy occiso se desempeñaba como un vigilante informal en el barrio. De igual manera, en el lugar se encuentra ubicada una caleta conocida como ‘Los Cotes’, estructura vinculada a ‘Los Costeños’.

Lea también: Tres sicarios irrumpen en una vivienda y asesinan de 10 tiros a un hombre en Soledad

EL HERALDO conoció que al hombre de 32 años le figuraban tres anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Corría el año 2017 cuando este sujeto y otras siete personas fueron capturadas cuando la Policía Metropolitana de Barranquilla había logrado la desarticulación de la banda delincuencial ‘los Goleros’, dedicada al hurto de motocicletas y a la extorsión de los propietarios, a quienes exigían dinero para la devolución del vehículo.

En su momento estas personas fueron solicitadas por los delitos de extorsión agravada, hurto calificado agravado y concierto para delinquir agravado.

Brayam Enrique Rodríguez Soto, cumplía dentro de la estructura con el rol de cogedor o cañonero, es decir encargados de abordar y reducir a la víctima y despojarla del dinero en efectivo o su motocicleta utilizando para tal fin armas de fuego.

Es importante mencionar que, en los últimos días han sido asesinados cuatro vigilantes informales, móvil que las autoridades se encuentran investigando para esclarecer si se trata por extorsión o bien, disputas territoriales.