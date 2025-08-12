Uniformados de la Armada de Colombia pertenecientes a la estación de guardacostas de Barranquilla, en una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial de Colombia, desarrollaron una operación de interdicción a una motonave tipo Go Fast, que pretendía traficar a Centroamérica más de 115 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Durante la interdicción se logró la captura en flagrancia de tres sujetos de nacionalidad colombiana, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su pronta judicialización.

De acuerdo con Inteligencia, el cargamento de estupefacientes está avaluado en $5.5 millones de dólares y el retiro de 287.500 dosis en el mercado ilegal, afectando directamente las rentas criminales.

La Armada de Colombia continuará desplegando sus capacidades operacionales Con el objetivo de negar los espacios marítimos, costeros, fluviales e insulares del Caribe colombiano A las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico.

Asimismo la institución armada invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad ilícita o sospechosa en el mar a la línea 146 de Guardacostas.