En la noche del pasado jueves 19 de febrero murió trágicamente Elkin de Jesús Ospina González, un joven de 18 años, quien intentó viajar como polizón en un vehículo de carga pesada. El hecho se registró en Punto Cinco, cerca de la entrada al barrio Los Cardonales, en la Vía Alterna al puerto de Santa Marta.

De acuerdo a información preliminar, Elkin de Jesús, quien era hincha del Junior, se encontraba esa noche en compañía de otro joven con la intención de abordar una tractomula para desplazarse hacia otra zona de la ciudad.

Según testigos, el joven caminaba por la mencionada vía y, minutos después, habría intentado subirse o colgarse de un tractocamión que se encontraba en movimiento. En ese momento perdió el equilibrio y cayó al asfalto, siendo arrollado por las llantas de la misma tractomula.

El joven murió de manera inmediata en el lugar de los hechos, debido a la gravedad de las contusiones. Vehículos particulares que transitaban por la zona se percataron de la situación y dieron aviso a las autoridades.

Unidades de tránsito y personal de criminalística acudieron al sitio del accidente para acordonar el área, realizar la inspección técnica y levantamiento del cadáver.

De acuerdo a información difundida por medios locales, Elkin de Jesús era estudiante del Mega colegio Quinto Centenario y residía en el barrio Villa Betel. Además, hacía parte de una de las barras bravas que respaldan al Junior de Barranquilla.