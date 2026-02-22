La Alcaldía de Montería, de la mano con las comunidades de Las Palomas y los organismos de socorro, trabajan en el cierre de las ‘bocas’ que el río Sinú abrió en los sectores El Tigre y Las Olas durante los dos frentes fríos que dejaron más de 69 mil familias damnificadas en el departamento de Córdoba.

El alcalde Hugo Kerguelén García arribó a estas zonas y se sumó a los trabajos de cierre bajo la modalidad de tablestacado.

Los mil sacos que llevaron los empezaron a llenar con arena para así avanzar en la construcción del dique artesanal que servirá como primera línea de contención de las aguas del Sinú que aún mantienen inundadas a muchas zonas no solo de Montería sino también de otros municipios.

Más de cien personas, entre contratistas, voluntarios y organismos como Defensa Civil, Ejército, Bomberos, Policía y la UNGRD, participan activamente en el llenado y transporte de los sacos; mientras que en el cierre de la boca, reforzando la estructura que busca frenar el paso del agua, hay otras 80 personas trabajando directamente, por lo que en medio de la emergencia ha habido una oportunidad laboral para algunos.

Alcaldía de Cartagena Alcalde de Montería trabaja con la comunidad en el cierre de las bocas en El Trigre y Las Olas.

La obra de mitigación y reducción del riesgo es una estructura de madera de dos compartimentos que funciona como un dique flexible y estable que permite contener el agua proveniente del río Sinú, evitando que continúe su tránsito por el valle aluvial, las ciénagas y los caños, donde ha generado graves afectaciones.

“Este dique artesanal representa una primera línea de defensa que no solo protege a Montería, sino que beneficia también a los municipios de Cereté, San Pelayo, Lorica y San Bernardo del Viento, que permanecen en alerta ante el incremento del caudal. Somos una administración de territorio, estamos aquí, con la gente, trabajando hombro a hombro. Cada saco que llenamos es una acción concreta para proteger la vida de los monterianos”, sostuvo el alcalde Hugo Kerguelén.