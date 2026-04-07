La Alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Educación, reiteró su rechazo categórico a cualquier tipo de comportamiento violento, discriminatorio o denigrante que se presente en los entornos escolares, así como a la exposición indiscriminada de imágenes y nombres de menores de edad en redes sociales.

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El secretario de Educación, Marino Gómez Argumedo, hizo un llamado a la ciudadanía a proteger de manera responsable a los niños, niñas y adolescentes, especialmente en un contexto donde se evidencian fenómenos como el bullying, el uso de cigarrillos electrónicos y el expendio de sustancias psicoactivas en entornos escolares.

“Estos fenómenos nos desafían como sociedad, familia y escuela, y debemos abordarlos con el mayor cuidado para evitar desenlaces peores”, expresó el funcionario.

Ratificó que desde el momento en que tuvieron conocimiento de los hechos denunciados a través de redes sociales (agresiones a un menor de edad que eran grabadas) la Secretaría de Educación, en el marco de sus competencias, solicitó a la institución educativa involucrada del sector privado la activación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Asimismo, ha estado acompañando de manera permanente las acciones implementadas para atender la situación.

De igual forma anunció que no descartan la convocatoria del Comité Municipal de Convivencia Escolar, con el fin de brindar un acompañamiento integral a la institución educativa, las familias y los menores, orientado al restablecimiento de derechos y a la implementación de acciones que permitan resolver la problemática de fondo.