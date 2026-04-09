Un joven de 19 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue atacado a bala en la calle 13 con carrera 17, en el municipio de Sabanalarga. Los hechos se presentaron en la tarde de este miércoles 8 de abril, alrededor de las 5:15 p. m.

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De acuerdo a información preliminar, sujetos que se movilizaban en una motocicleta abordaron a la víctima en la dirección antes descrita y le disparan con arma de fuego, ocasionándole varias heridas.

La victima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial del municipio de Sabanalarga, donde recibe atención médica.

Frente a este hecho, unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.

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La Mebar hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita esclarecer este intento de sicariato, comunicándose a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.