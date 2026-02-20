El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez publica columnas desde mediados de 2007 y ha encontrado en el periodismo de opinión un lugar de resistencia contra la desinformación, exacerbada por “la irrupción de los mecanismos perversos de las redes sociales en nuestra manera de relacionarnos con el mundo”.

“Puede que el periodismo de opinión, tal como lo hemos entendido durante siglo y medio, sea hoy más necesario que nunca. Se ha convertido para mí en un lugar de resistencia: resistencia contra la desinformación, la mentira organizada y, sobre todo, contra esa especie de conspiración tan extraña que estamos viendo entre los autoritarismos”, expresa el escritor en una entrevista con EFE en Bogotá.

Vásquez (Bogotá, 1973), que publicó este mes el libro ‘Esto ha sucedido’ (Alfaguara), que recoge columnas publicadas en el diario español El País, afirma que el “ejercicio de la opinión en los medios es una de las cosas que más ha cambiado en los últimos años”.

Riesgos de la desinformación

Para el autor, la desinformación está impulsada por los autoritarismos, “sobre todo de extrema derecha, pero no solamente de extrema derecha” y también por “los plutócratas de la tecnología” como el propietario de X, Elon Musk, y el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, señala.

“Uno de los primeros síntomas de que algo está mal debería ser para los ciudadanos darse cuenta de que (el presidente estadounidense, Donald) Trump y Musk tienen una cosa en común, que es el intento por desprestigiar el periodismo”, expresa.

El escritor de ‘El ruido de las cosas al caer’ y ‘La forma de las ruinas’ opina que el mandatario y el magnate “dedican enormes cantidades de tiempo y energía a desprestigiar a los medios tradicionales y a los periodistas”.

“Les interesa un mundo de ciudadanos confundidos, ciudadanos que no sepan dónde está la verdad y dónde está la mentira, porque esos ciudadanos no solo pasan más tiempo enganchados en las redes, sino que son más manipulables. Y tenemos que cobrar conciencia los ciudadanos de que eso está sucediendo”, afirma.

A renglón seguido señala: “El periodismo tal como yo lo entiendo es uno de esos lugares donde podemos resistir a esas fuerzas”.

Envenenamiento del clima social

Vásquez reflexiona sobre el modelo de negocio de las redes sociales y la recompensa que ofrecen a sus usuarios, que “pasa por la captura de la atención”.

“La atención se captura más polarizando, crispando, dividiendo a la gente; se captura más con violencia, retórica, con insultos, con calumnias que con opiniones consideradas y con moderación y diálogo”, expresa.

El también autor de ‘Volver la vista atrás’ cita el libro ‘Ingenieros del caos’, del italiano Guiliano da Empoli, que “habla de cómo las agencias de comunicación, estilo Cambridge Analytica que fueron responsables de muchos de los estropicios democráticos de hace 10 años (...) siguen funcionando de manera muy consciente mediante el envenenamiento del clima social”.

Esta fórmula utiliza “los debates más álgidos que tiene una sociedad” y los temas que enfrentan a los ciudadanos para exacerbar la confrontación.

“Todo eso como manera de capturar la atención y el tiempo de los usuarios y de recompensar, mediante tráfico (en redes sociales) y luego también mediante dinero, las opiniones más extremistas”, detalla.

En opinión de Vásquez, “esto está destruyendo la capacidad que tienen los ciudadanos de ver al oponente como un oponente, no como un enemigo, y de negociar y encontrar en las distintas opiniones sobre una misma realidad común una salida”.

“Eso es horriblemente nocivo para las democracias y es lo que estamos viviendo”, añade.

Oficios opuestos

Vásquez asegura que “el oficio de columnista es diametralmente opuesto, en muchos sentidos” a lo que es la mayor parte de su tiempo, “un escritor de ficciones”.

“Creo que los novelistas escribimos desde un lugar de incertidumbre, a partir de dudas, porque no conocemos, no sabemos y una novela es un vehículo que va a lugares oscuros, inexplorados, sobre los que no tenemos mapa y se escribe entonces para hacer preguntas, no para interrogar la realidad”, explica.

Entre tanto, “el escritor de artículos de opinión, el columnista o articulista de prensa escribe porque cree tener una certeza, porque cree saber algo y quiere convencer”.

“Es un proselitista de una idea, de un modelo de sociedad, de una idea política, de una idea moral. Y escribe entonces no tanto para hacer preguntas, sino para dar una posible respuesta a las inquietudes que tengan los ciudadanos que lo leen”, concluye.