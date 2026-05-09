La sociedad ideal es aquella que agradece y enaltece a sus mamás. Allí la paz deja de ser una ilusión, el sueño o la fantasía de quien padece la desigualdad, la escasez de oportunidades o el vacío de la prosperidad ausente de satisfacción. El lugar más seguro tiene nombre de mujer y es una mamá. Es tu tierra: El origen que jamás podrás negar.

Cuidemos la nación, para que nunca se acabe la creación. El ingenio es la herencia otorgada por la capacidad de una mamá. La sucesión de la bondad nos legó la llave moral requerida para progresar. Tu valor está tasado por el amor. Su legado es el regalo que debemos valorar.

¿Has visto a una mamá alimentando a sus pequeños? La patria es una madre, porque la madre es el fruto de la patria. Defendamos su legado. Propiciemos, en su honor, más que un día, año, década, siglo o el milenio, el espacio ideal para la maternidad. Donde mamá elige vivir, allí se merece nacer, crecer, desarrollarse y madurar. El país tiene una deuda universal que debe honrar y valorar.

La semilla del amor creció en el mejor lugar universal para florecer el día que naciste. En ese instante, el propósito cobró sentido a partir de la existencia. La gestación le dio origen a la conciencia, generando el aliento de la vida en el preciso momento de la fecundación. El carácter biológico de la reproducción encontró la fábrica perfecta en los brazos de tu madre. Ella es la mayor ‘Legadista’ conocida por la historia sideral.

‘Legadista’ es la madre que le imprime al carácter de sus hijos el sello de la personalidad inquebrantable, por el potencial superador de la adversidad, el conflicto, la situación hostil o el ambiente generador de rechazo. Es la apuesta más noble de la vida. La elección favorita de la pasión. La ternura de la corrección indicada por la vara del amor. El instinto elevado a la razón en los tiempos de la vanidad. La estética inspiradora de la fe en un proyecto titulado con tu nombre.

Agradécele con tus acciones, abrázala, bésala y hónrala porque es la fuente natural del legado familiar. Si está lejos, puedes recordarle que siempre estarás cerca, más allá de la distancia. Las que se fueron no lo hicieron para siempre. La memoria es el epicentro del cariño que se evoca al recordar todo lo que hicieron por nosotros.

Hay una mamá esperando que hagas algo. No esperes el día en el que ya no te pueda escuchar o entender lo que le dices. No es vieja, ni joven. Su madurez supera el signo de la edad. Es hermana, amiga, maestra, compañera, defensora y la jefa del hogar. Su voz es el canto de la alegría en las horas de la felicidad.

¡Celebremos la plenitud del afecto genuino de nuestra ‘Legadista’! ¡Feliz día para ti mamá!

@JulioCesarHT