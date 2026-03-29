Una de las cosas que aman los viajeros de los hoteles, es lo bien que huelen las sábanas de las camas. Generalmente, en los hoteles más lujosos, usan perfumes especializados para mantener el buen olor en las habitaciones.

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Pero, no solo en los hoteles usted puede disfrutar de un buen perfume en las sábanas. Hay ciertos trucos para preparar una buena fórmula para que su cama huela como un hotel 5 estrellas.

Paso a paso para preparar un buen perfume para sábanas con aroma a hotel 5 estrellas, según ChatGPT

Ingredientes:

1 taza de agua destilada

2 cucharadas de alcohol (puede ser alcohol etílico o vodka)

10 gotas de aceite esencial de lavanda

10 gotas de aceite esencial de eucalipto

5 gotas de aceite esencial de limón o naranja

5 gotas de aceite esencial de sándalo o vainilla

1 atomizador (spray)

Preparación:

Mezcla el alcohol con los aceites esenciales (esto ayuda a fijar el aroma). Agrega el agua destilada. Revuelve bien y vierte en el atomizador. Agita antes de cada uso.

Cómo usarlo:

Rocía ligeramente las sábanas antes de dormir.

También puedes aplicarlo al tenderlas o después de planchar.

No empapes: con una bruma fina es suficiente.

Tips para lograr el aroma “hotel 5 estrellas”

Usa lavanda + eucalipto como base (es el secreto de muchos hoteles).

como base (es el secreto de muchos hoteles). Agrega un toque de cítricos para frescura.

para frescura. El sándalo o vainilla da ese fondo elegante y duradero.

da ese fondo elegante y duradero. Lava las sábanas con detergente neutro para que el perfume resalte más.

Variación tipo “hotel exclusivo”

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Si quieres algo más sofisticado: