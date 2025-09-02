La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia denunció en la mañana de este martes un supuesto “derroche de burocracia” y baja ejecución en la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

Valencia advirtió que, a pesar del crecimiento burocrático, la ejecución de los recursos de inversión se encuentra en niveles críticos.

“En 2024 la ANT solo ejecutó el 21% de su presupuesto de inversión, una caída del 61% frente al 2023, mientras que a junio de 2025 apenas ha ejecutado el 9%”, señaló la legisladora.

Renglón seguido, la precandidata también alertó sobre la práctica de que la misma entidad realice los avalúos de los predios que compra, lo que la convierte en juez y parte.

En este sentido, citó el caso de Miranda, Cauca, donde la ANT pagó $72 millones por hectárea.

Por otro lado, Valencia cuestionó los gastos de viaje y viáticos del director de la ANT, Felipe Harman, que ascienden a $523 millones entre 2024 y 2025, mientras la ejecución de inversión permanece estancada.

“Este Gobierno convirtió la Agencia Nacional de Tierras en un fortín burocrático que derrocha recursos y engaña a los campesinos más vulnerables. Colombia necesita transparencia y resultados, no discursos inflados”, afirmó