Un lamentable suceso tiene consternada a la comunidad deportiva en Brasil, luego de que un arquero muriera en medio de un partido de fútbol sala, tras tapar un penal con su pecho. El episodio quedó registrado en video y fue difundido por las redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado 3 de septiembre, en el municipio Augusto Correa en el estado de Pará, Brasil, mientras se celebraba un torneo. Las imágenes, que se hicieron virales, muestran el momento exacto en el que el arquero ataja el balón desde el punto penal y camina unos metros hacia adelante para celebrar con su equipo, pero se desploma segundos después en la cancha de juego.

El guardameta fue identificado como Antônio Edson dos Santos Sousa, de 31 años de edad, quien también era conocido cariñosamente como ‘Pixé’ y murió horas después en un hospital, al que fue trasladado por el equipo médico del torneo. Sus compañeros también intentaron ayudarlo pero fue en vano, ya que el golpe del balón en su pecho fue contundente.

“Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que dejó huella con dedicación, talento y espíritu de equipo”, dijo la Federación Paranaense de Futsal, a través de un comunicado.

Cabe destacar que el evento se estaba realizando en el marco de la Semana de la Independencia, que se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre. La competencia se realizaba en el Gimnasio Municipal José William Freitas, reconocido por presentar este tipo de eventos deportivos en diferentes momentos del año.

“Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva”, añadió la federación en un emotivo mensaje.