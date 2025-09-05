Luego de haber llegado al puerto de Cartagena, los vagones del primer tren del Metro de Bogotá pasaron por las carreteras del Atlántico, con destino al centro del país.

Los vagones llegaron en la tarde de este viernes a Barranquilla y pasaron por el corredor industrial de la Vía 40, para luego desviar por el Corredor Portuario. De ahí empalmaron con el Puente Pumarejo para abandonar la jurisdicción del Atlántico y seguir hacia el Magdalena donde continuará su viaje hasta la capital del país.

#AEstaHora avanza por Barranquilla la caravana de camiones que transporta los vagones del @MetroBogota.



Los vehículos salieron desde la Sociedad Portuaria de Cartagena hacia la capital del país. pic.twitter.com/Ka14ODVZZt — EL HERALDO (@elheraldoco) September 5, 2025

El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, subdirector de tránsito y transporte de la Policía Nacional, es quien se encuentra al mando de la operación, apoyado en su paso por el departamento por el mayor Jairo Alberto Pinilla Carvajal, jefe seccional de tránsito y transporte Barranquilla.

Johnny Olivares Trenes y vagones del metro de Bogotá.

En el operativo en las vías de Barranquilla, 45 miembros de la Policía Nacional hicieron el acompañamiento hasta las carreteras del Magdalena, donde fueron relevados por los uniformados de dicho departamento.

Se espera que para la próxima semana la carga esté en su destino y se sigan adelantando las obras de construcción del nuevo sistema de transporte de la capital.