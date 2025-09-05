La Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla registró una alta afluencia de pasajeros durante el pasado jueves 4 de agosto, debido al encuentro entre la Selección Colombia contra Bolivia, que representó la clasificación del combinado ‘Tricolor’ hacia el Mundial de Fútbol 2026.

Según cifras de la Terminal, alrededor de 23 mil usuarios se movilizaron durante toda la jornada.

De igual manera, los destinos más frecuentados por los usuarios fueron Cartagena, Montería, Santa Marta y Maicao.

Kiara Castillo, oriunda de la ciudad de Cartagena, manifestó que los buses estaban despachando pasajeros hasta altas horas de la noche.

“Creo que la logística estuvo bien organizada porque una de mis preocupaciones era la hora del partido, ya que tenía que devolverme enseguida para mi ciudad por temas laborales, sin embargo, los buses hacia mi ciudad salieron como hasta las 12 y todo estuvo en orden”, comentó.

Maicol González, proveniente de Maicao, manifestó que: “los buses hasta Maicao estaban disponibles en varias empresas y tuve muchas opciones para escoger, mi preocupación era no encontrar pasajes pero me salieron hasta baratos”.

Cabe resaltar que los encuentros de la Selección Colombia en Barranquilla han representado un gran movimiento para la Terminal de Transportes desde hace varios años, promediando entre 27-30 mil usuarios movilizados durante estas jornadas.